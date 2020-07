PALERMO – Il Palermo ha ceduto i diritti internazionali per la visione delle partite all’estero a Eleven Sports. Dopo essersi aggiudicata in esclusiva la trasmissione sul territorio italiano di tutte le partite della stagione regolare del campionato di Serie D, con l’acquisizione dei diritti per l’estero Eleven sports consentirà ai tifosi rosanero di seguire il Palermo da tutto il mondo già dalla prossima giornata di campionato in occasione della partita in casa contro la Cittanovese.

“Una scelta fortemente voluta da Eleven Sports – si legge in una nota – che già dalle prime giornate aveva ricevuto numerosissime richieste da parte dei tifosi della squadra rosanero residenti all’estero. Dunque, preso atto di tale richiesta, Eleven Sports ha esteso il servizio grazie anche alla disponibilità del Palermo e dei suoi dirigenti”.

