LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Una folla di cittadini, rappresentanti di associazioni, forze dell’ordine, istituzioni, ma soprattutto circa 500 studenti provenienti da scuole ed istituti italiani ed europei, indossando la maglietta #iosonopescatore, hanno dato vita al corteo che partendo da piazza Castello arriverà alla Porta d’Europa, a Lampdusa, per ricordare le vittime del naufragio del 3 Ottobre 2013. Le magliette (ne sono state distribuite 2.000 realizzate grazie al progetto “Snapshots from the Borders”, del quale il Comune di Lampedusa e Linosa è capofila) vogliono ricordare che “la legge del mare” è l’unica legge alla quale bisogna far riferimento qua do c’è una vita in mare da salvare.

Nella notte, alle 3.30 in piazza, è stato inaugurato il memoriale ‘Nuova Speranza’ nel ricordo delle 368 vittime del naufragio provocato dal rovesciamento di un barcone di fronte all’isola delle Pelagie: il memoriale è stato inaugurato proprio nell’ora della tragedia.

“Siamo sulla stessa barca”. È quanto si legge sullo striscione del ‘Comitato 3 ottobre’ posto alla testa del corteo che a Lampedusa e’ in cammino, dopo la partenza da piazza Castello, verso la Porta d’Europa per ricordare le vittime del naufragio del 2013. In testa al corteo, oltre ai componenti del Comitato, anche il sottosegretario all’Istruzione, Giuseppe De Cristofaro, e il sindaco di Lampedusa, Totò Martello.

“L’anno prossimo, a Lampedusa, non dovremo essere solo europei e italiani: abbiamo bisogno che vengano anche le scuole dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo”. È la proposta che Martello, ha lanciato al termine del suo intervento alla Porta d’Europa, dove si e’ concluso il corteo in ricordo delle vittime del tragico naufragio del 3 ottobre 2013. “Solo contaminando la cultura e scambiandoci le idee – ha concluso – si può costruire un mondo di pace”.

Una corona di fiori è stata poi deposta in mare, di fronte a Lampedusa, nel punto in cui il 3 ottobre 2013 il barcone si inabissò (VIDEO). La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti, cittadini, rappresentanti delle istituzioni e superstiti del naufragio a bordo dei pescherecci salpati dal porto dell’isola

