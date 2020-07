Alla vigilia di Inter-Juve esplode la rabbia di Conte: “Dobbiamo trasmettere valori positivi, è uno sport, non una guerra. Altrimenti sono il primo a dire ‘arrivederci’. Sono tornato in A dall’Inghilterra e sono in difficoltà, a volte mi chiedo, chi me lo ha fatto fare?”, dice il tecnico nerazzurro, apparso un po’ contrariato, lasciando la conferenza stampa senza concludere il giro di domande.