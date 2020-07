PALERMO – Soldi in contanti per centomila euro, oltre a quasi mezzo milione di euro in gioielli e oggetti preziosi. Un vero e proprio “tesoretto” era custodito in un appartamento disabitato in pieno centro città, utilizzato come deposito e ufficio da una donna, la ex titolare del negozio di abbigliamento “Domingo”, che fino a qualche anno fa si trovava in via Roma, nei pressi di via Mariano Stabile.

Un maxi colpo avvolto nel mistero, denunciato nei giorni scorsi al commissariato Politeama che ha avviato le indagini per rintracciarne gli autori. Questi ultimi non avrebbero forzato nulla: nessun segno di effrazione è stato rilevato sulla porta di accesso all’appartamento e sulle finestre. La Scientifica ha effettuato i rilievi per individuare eventuali tracce dei malviventi. Chi è entrato in azione è andato a colpo sicuro, con la piena consapevolezza di poter portare via refurtiva per centinaia di migliaia di euro.

A fornire utili elementi alle indagini potrebbero essere i filmati delle telecamere che si trovano lungo la via Roma e nei pressi del palazzo in cui è avvenuto il maxi furto: i poliziotti stanno analizzando frame dopo frame i filmati, in cui potrebbero essere stati immortalati i malviventi.