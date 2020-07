PALERMO – Quattro feriti in poche ore, di cui uno grave. È il pauroso bilancio che riguarda l’autostrada A19, Palermo-Catania, oggi interessata da due incidenti. Un vero e proprio bollettino di guerra iniziato nel pomeriggio, tre chilometri dopo lo svincolo per Mulinello, in direzione Catania: un’auto con a bordo un giovane è volata giù da un cavalcavia. Il ragazzo alla guida, T.S. di 33 anni, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per esami diagnostici ma in seguito è stato disposto il trasferimento al Civico di Palermo: sarebbe in gravi condizioni.

Il secondo impatto, all’altezza di Scillato, ha provocato tre feriti: un’auto con a bordo marito e moglie è finita su un mezzo del cantiere dell’Anas, è stata sbalzata nell’altra carreggiata ed è stata colpita da un altra macchina. Il traffico nella zona è rimasto paralizzato per ore. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code di auto. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale dell’Anas per regolare il traffico e indagare sull’incidente. I sanitari del 118 hanno trasportato i feriti tra l’ospedale Civico e il Cimino di Termini Imerese.

Il bilancio diventa tragico se ci si sposta nel Ragusano, dove oggi una donna di 47 anni ha perso la vita in uno scontro tra una Land Rover e una Fiat Punto: è la sesta vittima in poche ore nell’Isola. Ieri sera il week end tragico sulle strade siciliane si era concluso con un uomo trasportato al Villa Sofia di Palermo in codice rosso dopo uno schianto lungo la circonvallazione. Un fine settimana funesto che nella mattina di domenica aveva registrato il dramma della Statale 121, in territorio di Belpasso, con la morte di quattro giovani schiantatisi contro il guardrail alle prime luci dell’alba al ritorno da una serata in discoteca. Nel weekend un incidente mortale si era verificato anche a Marsala: lo scontro tra una Mercedes e una Lancia Y era costato la vita a Salvatore Nuccio, operaio che lascia una moglie e due bimbe.