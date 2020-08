PALERMO – Prima la corsa disperata verso il pronto soccorso dell’ospedale Cervello, poi il ricovero, le dimissioni e il ritorno in ospedale. Sono le tragiche fasi del calvario che nei giorni scorsi ha portato alla morte di una donna palermitana di 49 anni, Daniela Santoro, deceduta a Villa Sofia.

I familiari hanno sporto denuncia alla polizia nei confronti della struttura sanitaria: i parenti sostengono si sia trattato di un caso di malasanità. La donna sarebbe giunta al pronto soccorso dell’ospedale “Cervello” con fortissimi dolori addominali ed era stata ricoverata nel reparto di Chirurgia toracica.

Dopo le dimissioni, le sue condizioni sarebbero però peggiorate, al punto da essere riaccompagnata in ospedale, stavolta a Villa Sofia, per ulteriori cure. In pochi minuti la situazione sarebbe però precipitata, al punto da rendere inutile qualunque intervento dei sanitari: è morta nella “shock room”. Dopo la denuncia la polizia ha sequestrato la cartella clinica, le indagini per accertare le cause del decesso sono in corso e a fornire importanti elementi potrebbe essere l’autopsia. “L’azienda sanitaria – spiegano da Villa Sofia – ha già avviato un’indagine interna per accertare tutti gli aspetti della vicenda”.