Carabinieri in azione per trovare Francesco Faro, 75 anni.

CARONIA (MESSINA) – Da tre giorni è disperso sui monti Nebrodi l’oculista Francesco Faro, 75 anni, di Messina. Si era inoltrato nei boschi di Caronia alla ricerca di funghi. Venerdì pomeriggio ha chiamato il 112 perché non riusciva più a ritrovare la strada del ritorno. Non è stato però in grado di indicare la posizione e da allora il suo cellulare risulta irraggiungibile. Le squadre di ricerca, coordinate dalla compagnia dei carabinieri di Santo Stefano di Camastra, utilizzano cani molecolari e un elicottero. E’ stata rinvenuta l’auto di Faro parcheggiata sulla strada tra Caronia e Capizzi ma non sono state individuate tracce del professionista.

