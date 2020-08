PALERMO – Sospeso nel vuoto, davanti agli occhi di decine di residenti con il naso all’insù, stupiti dalla curiosa performance che oggi pomeriggio ha preso vita all’Addaura. Chi abita dalle parti di via Annone, oggi pomeriggio intorno alle 16, ha improvvisamente notato un uomo che camminava su una fune, tesa diversi metri sopra le abitazioni.

GUARDA IL VIDEO

“In equilibrio – raccontano i residenti che non hanno perso l’occasione per filmare lo spettacolo – ha percorso un lungo tratto, poi è caduto, ma era legato con una corda di sicurezza”. Tanto stupore per le curiose acrobazie, ma anche inevitabile paura, al punto da contattare le forze dell’ordine. Sul luogo in cui l’uomo si è esibito – si tratterebbe di un appassionato di sport estremi – è arrivato un elicottero della polizia, già in zona per effettuare alcuni controlli dall’alto.