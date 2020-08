PALERMO – Nella polemica innescata dalla Lega sulla foto dell’assessore alle Culture del comune di Palermo, Adham Darawsha, immortalato con una fionda in mano in occasione dell’installazione fotografica “#quandosonopiccolo”, interviene il collega di giunta Giusto Catania che difende il medico di origine palestinese. “La polemica leghista contro Adham Darawsha è ridicola e anche un po’ razzista”, sostiene Catania sulla sua pagina Facebook. Dall’assessore all’Ambiente anche una risposta diretta al capogruppo del Carroccio, Igor Gelarda, secondo cui è “impossibile non collegare quella foto, inopportuna, all’Intifada contro Israele”. Catania risponde con un composit che affianca l’immagine di Darawsha con quella dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini con in mano un kalashnikov: “La fionda usata da un palestinese evoca l’intifada?”, si chiede Catania che poi rincara: “L’ex ministro degli interni col kalashnikov in mano, allora, rimpiange le stragi di mafia?”.

Già nella giornata di ieri, tuttavia, era stato lo stesso Darawsha a rispondere alla Lega: “Per me, le parole dell’assessore alle Culture all’Ansa – la fionda è soltanto un giocattolo che mi ricorda quando il nonno ci portava forzatamente con i cugini a raccogliere le olive. La facevamo con i rametti e giocavamo come tanti altri bambini mediorientali e siciliani. Resto davvero basito da questa uscita di Gelarda, sono nato a Nazareth in territorio israeliano e da noi non c’era Intifada, ho 40 anni e quando ero bambino l’Intifada non era iniziata. Quella fionda è stata comprata dagli organizzatori, in un primo tempo stavo facendo la foto con un modellino di aereo che ho in ufficio poi siccome aveva la livrea della compagnia di bandiera, ho deciso di prendere la fionda ricordando proprio la mia infanzia e il gioco coi miei cugini”.