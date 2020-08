PALERMO – Dopo il successo di Rosy Abate, che è stata la serie più vista su Canale5 nelle ultime stagioni, la Taodue sta lavorando a un prequel intitolato “Rosy Abate- Le origini del male”. Lo annuncia Pietro Valsecchi, ad della Taodue, che precisa: “Stiamo iniziando i provini. Si tratta di una serie di 24 episodi da 50 minuti, i cui primi 8 andranno in produzione a maggio. Si tratta della prima serie teen mafia”. Per interpretare il ruolo della giovane Rosy protagonista, aggiunge Valsecchi, “stiamo cercando una ragazza sui 16-17 anni. L’arco narrativo racconterà l’evoluzione della protagonista dai 13 ai 20 anni e sarà girata tra Palermo , Milano, Svizzera e New York”. I provini verranno fatti a Palermo, Napoli, Roma e in altre città di Italia; le ragazze che vogliono partecipare alla selezione devono inviare la propria candidatura completa di foto e video presentazione all’indirizzo castingtaodue@taodue.it. (ANSA).