PALERMO – Decine di interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ventiquattro ore a Palermo e in provincia. Il forte vento di scirocco ha provocato danni e disagi da un capo all’altro della città e a Villabate, Partinico, Borgetto, Bagheria e Ficarazzi.

In azione i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza tre cartelloni pubblicitari in viale Regione Siciliana e rimosso un palo dell’illuminazione pubblica crollato in via Giovan Battista Caruso, dalle parti di via Dante. In via delle Alpi, viale Strasburgo e via Pitrè si è invece verificato il cedimento di alberi: in un caso, due auto sono state danneggiate. Insieme ai pompieri sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

Lampioni pericolanti sono stati messi in sicurezza anche in corso dei Mille, via dell’Ermellino e a Falsomiele. Interventi in provincia, invece, per due tettoie che hanno ceduto e caduta calcinacci da un palazzo.