Ersu, ok ai nomi del governo

IN PRIMA COMMISSIONE

Via libera alle designazioni in prima commissione. Polemica tra Pd e grillini.

PALERMO – Via libera alle nomine degli Ersu (Enti regionali per il diritto allo studio, ndr) fra le polemiche. La commissione Affari istituzionali dell’Ars ha approvato le designazioni presentate dal governo regionale ma all’ok si accompagnano le critiche del Partito democratico che con Anthony Barbagallo attacca l’altro partito di opposizione: “Complimenti al M5s che ha ‘dimenticato’ di far mancare il numero legale consentendo alla commissione Affari istituzionali di dare parere favorevole alla nomina”.

all’Ersu di Palermo è stato designato come presidente Giuseppe Di Miceli, docente del corso di studi in scienze Agrarie, alimentari e forestali dell’Università di Palermo. In questo caso la nomina è quella un uomo dato vicino all’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla.

La guida dell’Ersu sulla città dello Stretto toccherà a Pierangelo Grimaudo, docente di diritto pubblico nell’ateneo di Messina mentre all’Ersu di Enna è stato designato Livio Davide Giuseppe Cardaci. Nel suo caso si tratta di ex dirigente dell’Aapit ennese.

Nell’ente di Catania viene nominato, infine, Mario Cantarella. Candidato alle ultime elezioni regionali nelle liste di Forza Italia nella provincia di Catania in cui ha preso oltre tremila voti, Cantarella è stato docente e sindaco di Biancavilla ed vicino all’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, che nella provincia etnea è anche commissario di Forza Italia.

Proprio la sua nomina solleva la critica del deputato Pd Barbagallo. “Oggi sulla pelle degli studenti siciliani – ha affermato il parlamentare – si è concretizzata con successo una delle pratiche più squallide della logica politica nella quale governo e centrodestra sono maestri: quella del ‘poltronificio per trombati’. Complimenti vivissimi a Marco Falcone ed a Forza Italia che piazzano l’ex sindaco di Biancavilla e candidato alle scorse elezioni regionali Mario Cantarella in un ottimo e remunerativo posto di sottogoverno”.