Santa Croce, donna partorisce

Non c'è stato il tempo di portarla in ospedale.

SANTA CROCE CAMERINA (RAGUSA)- Le doglie, la telefonata al 118, l’arrivo dell’ambulanza e subito dopo l’imprevisto: una giovane donna ha partorito in casa, con l’aiuto proprio dei soccorritori. E’ accaduto nella notte tra domenica e lunedì a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Erano passate da poco le tre, quando è partita da un’abitazione la chiamata al 118, nell’imminenza appunto del parto. Sul posto è giunta dopo pochi minuti l’ambulanza, con a bordo gli autisti-soccorritori Andrea Guarino e Giuseppe Iurato (entrambi della Seus) e l’infermiere Giorgio Scrofani. L’obiettivo del soccorso era quello di accompagnare la donna in ospedale, ma non c’è stato il tempo. Con prontezza i soccorritori hanno aiutato così la giovane donna a partorire ed è stata data alla luce la piccola Sara. Poi la corsa in ospedale, al “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Entrambe, mamma e bimba, sono in buono stato di salute.(ANSA).