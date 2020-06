PALERMO – Ha fatto irruzione nel locale nel primo pomeriggio, si è impossessato del bottino e si è poi dato alla fuga in direzione di via Roma. E’ caccia adesso al rapinatore che ha preso di mira il negozio di detersivi e casalinghi “Ferdico”, che si trova in via Bandiera, nel centro storico della città. Facendo intendere di essere armato ha minacciato una delle cassiere e l’ha costretta a consegnare i soldi dell’incasso.

Una volta in possesso del bottino è scappato a piedi, facendo perdere le sue tracce. Quando dal negozio è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati gli agenti di polizia: ad entrare in azione sarebbe stato un giovane di circa trent’anni. Al vaglio dei poliziotti ci sono intanto le immagini delle telecamere della videosorveglianza, da cui potrebbero emergere importanti elementi per risalire al malvivente.

L’attività commerciale di via Bandiera, che ha un doppio ingresso in piazza Bottego, è già stata presa di mira in passato, così come il negozio di via Perez, che fa parte della stessa catena. Le indagini sull’ennesimo colpo sono in corso.