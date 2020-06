Usman Khan, il 28enne protagonista ieri dell’attacco sul London Bridge, aveva partecipato nei mesi scorsi ad un programma governativo di deradicalizzazione e riabilitazione di detenuti estremisti; era in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo. Il governo ha assicurato di voler far chiarezza sulla mancata vigilanza. Identificata intanto una delle due vittime: Jack Merritt, coordinatore di uno dei corsi del progetto di recupero dei carcerati per discutere del quale si erano radunati ieri docenti, studenti, educatori ed ex detenuti tra cui lo stesso Khan.