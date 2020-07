ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) – Armati di un coltello e con il volto coperto hanno fatto irruzione al “Maxim bar” di Isola delle Femmine e si sono impossessati di cinquecento euro.

La fuga dei due giovani rapinatori, ieri pomeriggio, è però durata poco: sono stati infatti stati inseguiti e bloccati dai dipendenti che li hanno così consegnati ai carabinieri. Sono stati arrestati mentre tentavano di far perdere le proprie tracce, si tratta di Cristian Bellomare 23enne con precedenti e del suo complice, un minorenne.

Gli abiti e il coltello usati per minacciare il personale del bar sono stati trovati sotto un’auto parcheggiata e sono stati sequestrati. Per il 23enne sono scattati gli arresti domiciliari, mentre il 17enne è stato trasferito in un centro di prima accoglienza in attesa della convalida dell’arresto.