PALERMO – Torna libero il cardiologo Piero Barranca. Dal 10 dicembre scorso era ai domiciliari per violenza sessuale. Il medico, assistito dagli avvocati Venera Miccichè e Fabrizio Di Modica, ha risposto alle domande del Gip che al termine dell’interrogatorio ha deciso di rimetterlo in libertà.

La sospensione dal suo incarico, stabilita dall’azienda sanitaria provinciale, basta a garantire le esigenze cautelari. A denunciare Barranca, 63 anni, di Partinico è stata una paziente paraplegica. La donna ha raccontato di essere stata molestata durante una visita, all’interno della struttura sanitaria Villa delle Ginestre, a Palermo. Le molestie sarebbero avvenute a febbraio di quest’anno, nel corso di una visita eseguita mentre il medico era di turno.

La denuncia è stata raccolta all’interno della stesso ospedale da personale specializzato, a cui la vittima, sotto choc, si è rivolta. Immediate le indagini avviate dagli investigatori della squadra mobile che hanno ascoltato tutte le persone informate sui fatti con le quali la donna si era confidata, scoprendo che in passato lo stesso medico si era reso protagonista di episodi simili ai danni di due donne che avevano lavorato in quella struttura. In entrambi i casi, però, non era stata presentata alcuna denuncia.