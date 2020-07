L’incendio al secondo piano

MESSINA- Paura a Messina in via Consolare Pompea, a Paradiso, a causa di un incendio che si è sviluppato al secondo piano di uno stabile. Il fumo ha totalmente invaso tutti gli appartamenti dei vari piani. Tutti hanno dovuto lasciare le proprie case, circa 11 le persone evacuate e diversi gli intossicati: due residenti sono stati ricoverati in codice rosso. Alcuni anziani sono rimasti bloccati in casa, ma grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto si è evitata una strage. Il fatto poco prima delle 8 di stamattina. Le fiamme secondo una prima sommaria ricostruzione si sarebbero scatenate per cause accidentali. Sull’accaduto indagini della polizia.