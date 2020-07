Un cadavere con indosso una muta da sub è stato ritrovato ieri a Castel di Tusa (Messina).Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato portato all’ospedale di Patti dove si eseguirà l’autopsia. Non è stato possibile stabilire l’età o il sesso del corpo, che ai piedi ha delle scarpe da tennis. Indagano i carabinieri di Mistretta e Santo Stefano di Camastra, coordinati dalla procura di Patti. Non risultano denunce di persone scomparse che corrispondono al ritrovamento.