BERLINO – “Spero che il governo cambi la legge di Salvini”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, riferendosi al decreto sicurezza, in occasione di un incontro pubblico a Berlino con i comuni tedeschi che hanno dichiarato, insieme a Palermo, la loro disponibilità ad accogliere i migranti. “Gli scafisti e i criminali sfruttano le leggi correnti contro i migranti e i migranti ne sono vittime” ha continuato Orlando. Deve essere chiaro il concetto che “i migranti sono essere umani come gli altri”, ha detto Orlando, “anzi i ‘migranti’ non esistono, non sono una sub specie di esseri umani, sono semplicemente persone, che non hanno lavoro, che hanno problemi nei paesi da cui provengono”. Per Orlando, l’Europa deve avere una politica comune in materia di accoglienza dei migranti.

(ANSA).