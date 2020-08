Via Marchese Ugo, ladri in azione

PALERMO – Hanno danneggiato la saracinesca e forzato la porta d’ingresso, poi hanno fatto irruzione all’interno del negozio, scappando poi con abiti, borse e accessori per centinaia di euro. Ad entrare in azione una banda di malviventi che ha preso di mira l’outlet “Leone” di via Marchese Ugo, in pieno centro città.

La polizia è intervenuta sul posto nel tardo pomeriggio di ieri: erano le 19,30 quando il titolare si è accorto di quello che era successo. Il negozio era a soqquadro, all’interno gli uomini della Scientifica hanno effettuato i rilievi per individuare qualche traccia riconducibile ai ladri.

A contribuire alle indagini saranno anche le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per risalire ai ladri. Tutti gli accertamenti sono in corso, mentre il valore della merce rubata è ancora in fase di quantificazione. Si tratta dell’ennesima attività commerciale presa di mira nel capoluogo siciliano: nei mesi scorsi i negozi del centro sono infatti stati letteralmente ‘ripuliti’ dalla banda che spacca le vetrine. Tra questi, anche la boutique Gucci di via Libertà.