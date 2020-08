Contagio da uomo a uomo

La minaccia potrebbe diventare globale. Esperti in allarme.

Ci sono nuovi 77 casi in Cina di persone contagiate dal nuovo virus che ha già causato sei morti, portando a 291 il totale. Lo riferiscono le autorità sanitarie cinesi, mentre dall’Australia arriva la notizia di un primo caso sospetto su un uomo appena rientrato proprio dalla Cina. Ieri sono stati gli stessi esperti della commissione della salute cinese a confermare che il virus è trasmissibile da uomo a uomo. L’Oms ha convocato per domani un Comitato di emergenza e le paure di un’espansione del contagio influenzano anche i mercati: le Borse asiatiche chiudono in calo. (ansa)