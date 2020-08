Canicattì, incendio in banca

CANICATTI’ (AGRIGENTO) – Un incendio è divampato questa mattina nei locali che ospitano la filiale di Canicattì (Ag) del Monte dei Paschi di Siena di piazza IV Novembre. L’allarme è scattato dieci minuti prima delle nove. Segnalava fiamme all’interno dei locali dell’agenzia. Sul posto da subito sono giunti uomini e mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco assieme alla polizia ed ai vigili urbani. Vista la gravità della situazione da Agrigento è giunto altro personale con mezzi ed attrezzature per fronteggiare l’emergenza. Le fiamme sono state spente nel giro di alcune decine di minuti ma i locali erano ormai pieni di fumo e fuliggine che hanno reso difficile i sopralluoghi. L’origine del rogo è di natura accidentale. Da accertare se sia trattato di un corto circuito o di un surriscaldamento degli impianti di climatizzazione. Con molta probabilità l’attività di sportello della banca sarà sospesa e trasferita in altri. Accertamenti tecnici sono ancora in corso. (ANSA).