PALERMO – “La scelta di diversi deputati regionali Cinquestelle di avere un’atteggiamento responsabile nel voto all’esercizio provvisorio dimostra che davanti alle scelte necessarie per la Sicilia ci si può ritrovare senza divisioni manichee. Senza dubbio, la posizione espressa dai deputati Tancredi, Pagana, Foti, Mangiacavallo, Palmeri ed altri merita rispetto e considerazione”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

“La Sicilia ha bisogno di meno divisioni e di più civismo per superare i ritardi e sedersi ai tavoli nazionali con voce univoca per ottenere ciò che le spetta in ossequio alle prerogative statutarie – aggiunge -. Anche noi dell’Udc, quali componenti della maggioranza che sostiene il presidente Musumeci, abbiamo mostrato sensibilità anche nella indicazione della Cinquestelle Angela Foti alla vice presidenza dell’Ars, volendo eleggere per la prima volta una donna per la tale carica istituzionale. La collaborazione tra forze politiche, seppure distanti, può determinare solo benefici per la Sicilia, che mai come oggi ha bisogno di scelte coraggiose per far ripartire lo sviluppo”.