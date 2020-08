PALERMO – “Siccome l’ipotesi era che soggetti legati ai servizi avessero partecipato alla strage di via D’Amelio, avrei respinto di certo un eventuale loro tentativo di contribuire all’indagine. Noi non ci siamo fatti aiutare dai Servizi, li abbiamo indagati”. Lo ha detto deponendo nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio l’ex pm Nino Di Matteo che fece parte del pool che indagò sull’attentato. (ANSA)