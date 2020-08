Ars, arrivano i nuovi collaboratori

PALERMO – C’è qualche conferma e ci sono i nuovi arrivi. A Palazzo dei Normanni il nuovo anno porta con sé qualche novità nello scacchiere dei collaboratori dei deputati con incarichi nel consiglio di presidenza dell’Ars. Al momento, invece, non sembra che siano stati conferiti incarichi né dalla Presidenza della Regione né dagli assessorati.

Alla fine dell’anno l’Assemblea regionale siciliana ha eletto il secondo vicepresidente: la pentastellata Angela Foti. La carica è rimasta vuota dopo che Giancarlo Cancelleri ha lasciato la carica di deputato per diventare viceministro dei Trasporti. Con l’addio di Cancelleri è decaduto anche tutto il suo staff. Il 15 gennaio la nuova vicepresidente ha formato la sua squadra di collaboratori. La sua sarà una segreteria a tempo determinato: nella maggior parte dei casi, infatti, gli incarichi sono stati dati per 5 mesi e mezzo: dalla metà gennaio al 30 gennaio 2020.

I segretari di Angela Foti sono quattro: Agostino Laudani, a cui sarà corrisposto un compenso di 2.111 euro lordi al mese, Claudia La Rocca e Maria Costantino (per entrambe una riconferma dopo il periodo passato gomito a gomito con Cancelleri), a cui saranno erogati 1.830 euro lordi al mese ciascuno e Massimo Bello, assunto per mille euro al mese lordi. Il 15 gennaio Foti ha firmato un altro contratto a tempo determinato, con Simone Monastra. In questo caso, l’incarico è conferito per la consulenza del lavoro e di amministrazione del personale e varrà da primo gennaio al 30 novembre. Più dimensionato il valore del compenso: 300 euro più il quattro percento di cassa professionale.

Con il 2020 si riducono gli addetti alla segreteria del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. Quest’ultimo non ha rinnovato infatti l’incarico a Giuseppe Genco, Marzia La Russa e Giovanni Gagliano. L’unico che ha visto prorogato il proprio contratto a tempo determinato è Giuseppe Federico al quale, per l’attività di segreteria durante tutto il 2020, saranno corrisposti 1.887 euro lordi al mese.

Dentro gli uffici del deputato questore Salvatore Siragusa (M5s), è arrivata la conferma per Maria Terranova, consigliere pentastellato a Termini Imerese, che ha avuto prorogato il contratto per sei mesi dal primo gennaio al 30 giugno 2020 per uno stipendio mensile lordo di 1.200 euro. Siragusa non ha invece rinnovato l’incarico a Salvatore Maggiore.

Anche nella squadra del deputato segretario Nello Dipasquale (Pd) c’è chi ha avuto confermato l’incarico e chi no. E non mancano le new entry. Lasciano la segreteria Angelo La Porta e Salvatore Alotta, mentre vengono confermati Anna Maria Aiello, che per il deputato continuerà a svolgere servizi di consulenza del lavoro e di amministrazione del personale per 676 euro lordi al mese, Leandro Papa, che svolgerà l’attività di segreteria per tutto il 2020 per 1.099 euro mensili, e Maria Grazia Cassarà, anche lei confermata per un anno con un contratto di 1.637 euro lordi al mese.

I nuovi incarichi conferiti da Dipasquale arrivano per Giuseppe Palagonia e Filippo Spataro. In tutte e due i casi il contratto vale per tutto il 2020. Palagonia, a fronte di 1.000 euro lordi al mese svolgerà l’attività di consulenza in urbanistica, protezione civile, dissesto idrogeologico e rischi ambientali. Spataro, invece, farà attività di segreteria per 1.400 euro lordi al mese.