PALERMO – “Depositeremo nelle prossime ore la petizione contro questa Ztl notturna e per un piano condiviso della mobilità cittadina”. Questo l’annuncio di Fabrizio Ferrandelli, leader dell’opposizione in consiglio comunale. “Sono circa 1700 i cittadini che nell’arco di 5 giorni si sono recati al Comune presso il nostro gruppo consiliare e negli altri punti di raccolta per sottoscrivere il nostro documento con tanto di dati anagrafici e documenti di identità. Lo ritengo un successo di mobilitazione ed una chiara prova di cittadinanza attiva. Se comparo la marea (non silenziosa) di questi cittadini alle poche decine spinte dall’amministrazione a sottoscrivere l’INTERVENTO AD OPPONENDUM, ho il chiaro segnale della volontà popolare. È una bocciatura palese delle politiche arroganti e non condivise di Giusto Catania e dell’intera giunta. Credo che questa nostra iniziativa politica – conclude Ferrandelli- sia un apprezzabile contribuito che arriva a fianco del ricorso di Confcommercio per cercare di delinearne meglio i contorni di questa brutta pagina cittadina”.