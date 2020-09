Violenza su TikTok

Ci sono tre persone in riga: le due alle estremità saltano per prime, ma quando tocca a quella al centro, chi sta ai lati le colpisce le gambe facendola cadere all’indietro. Il tutto mentre uno smartphone riprende il pericoloso ‘gioco’, di cui la vittima è totalmente ignara. La moda social del momento si chiama Skullbreaker Challenge e sta spopolando sugli utenti dell’applicazione TikTok, facendo presa prevalentemente sugli adolescenti.

La pratica ha già allarmato genitori da tutto il mondo: va da sé che la forza dello sgambetto a sorpresa porta la vittima dello scherzo a cadere violentemente per terra, col rischio concreto di battere la nuca. Per limitare situazioni di pericolo come questa, ma non solo, TikTok ha deciso di introdurre misure di controllo più ferree: sul social cinese arriva il ‘filtro famiglia’, che secondo la casa produttrice “aiuta i genitori e in generale gli adulti responsabili di un minore, a garantire la sicurezza dei loro ragazzi”. Una volta applicato il filtro all’account del minore, i genitori possono visualizzare chiaramente il tempo d’uso, limitare i messaggi diretti ed escludere contenuti ritenuti poco appropriati. Le funzioni verranno introdotte in Italia nelle prossime settimane.