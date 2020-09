Una scossa di terremoto, di magnitudo di 4.4, è stata avvertita oggi pomeriggio in Calabria. La terra ha tremato alle 17.02 in provincia di Cosenza, a due chilometri da Rende. Lo segnala l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione: non sono stati segnalati particolari danni al momento.