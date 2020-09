PALERMO – Le abitazioni erano allacciate abusivamente alla rete elettrica. I carabinieri hanno arrestato per furto Giovanni Varia e Salvatore Bobbone, di 44 e 24 anni. Altre ventotto persone sono state denunciate. L’immobile, che si trova in via Riccardo da Lentini, all’Uditore, sequestrato alla mafia, è occupato abusivamente. Gli appartamenti sono in tutto 31.

I carabinieri della compagnia di San Lorenzo sono intervenuti con delle squadre di verificatori della società e-distribuzione

Varia e Bobbone si trovavano agli arresti domiciliari rispettivamente per reati contro il patrimonio e reati in materia di sostanze stupefacenti.

Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari. Per il ventiquattrenne sono stati disposti i domiciliari, mentre il 44enne ha patteggiato una pena a quattro.