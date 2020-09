ENNA – Il rettore dell’Università Kore di Enna, Giovanni Puglisi, con proprio decreto, ha revocato la sospensione delle attività didattiche per il rischio sanitario connesso alla trasmissione del Coronavirus prevista anche per la prossima settimana. Le lezioni riprenderanno lunedì 2 marzo. “L’iniziativa del Governo, comunicata ieri sera dal ministro dell’Università, Gaetano Manfredi – spiega il rettore Puglisi – di individuare con suo decreto le Regioni nelle quali gli Atenei possono avvalersi della facoltà di sospendere le attività didattiche, non includendo fra esse la Sicilia, ci ha imposto di ripensare la nostra decisione”. Allineandosi alle indicazioni ministeriali, l’Università Kore avvia pertanto regolarmente tutte le attività didattiche dal prossimo 2 marzo consentendo il regolare svolgimento delle attività formative dei corsi di sostegno già calendarizzate per il 28 e 29 febbraio. Infine, il rettore della Kore “rassicura l’intera comunità universitaria” ed evidenzia la circostanza che “il Coronavirus non ha neppure sfiorato Enna, motivo questo di grande tranquillità e sollievo personale” e fa appello “al senso di responsabilità di tutta la Comunità accademica nell’essere attenta e pronta nel seguire le indicazioni ed i suggerimenti prudenziali che vengono dalle autorità sanitarie”. (ANSA).