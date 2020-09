PALERMO – Nella rosa di nomi al vaglio del governo per il ruolo di Ragioniere generale della Regione Siciliana (incarico ricoperto al momento da Giovanni Bologna) prende quota con insistenza, come sussurrano rumors di Palazzo, quello di Ignazio Tozzo, dirigente regionale e avvocato. Da circa tre anni Tozzo fa parte della sezione di controllo della Corte dei conti per le verifiche sugli enti locali, ruolo che gli fu assegnato dall’Assemblea regionale siciliana nell’aprile del 2017. In passato Tozzo è stato direttore generale dei dipartimenti Sanità e Personale e per un periodo a capo del Fondo pensioni dei dipendenti regionali.

Il dossier, così come per il resto dei direttori da nominare negli altri dipartimenti, è sul tavolo del governatore Nello Musumeci. Per la scelta dei direttori, il governo si è affidato a un atto d’interpello ricevendo centinaia di candidature, verificate dalle segreterie tecniche dei singoli assessorati. I contratti dei direttori in carica scadono tra due giorni (c’è stata una prima proroga), oggi la giunta dovrebbe affrontare il tema nominando i nuovi dirigenti generali (alcuni saranno riconferme) oppure dando una nuova proroga prendendosi ancora qualche giorno per le nomine definitive.

(ANSA).