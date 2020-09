PALERMO – I lavori sono durati ben oltre i quattro mesi previsti, ma alla fine la ‘nuova versione’ dello Stadio delle Palme ha visto la luce: oggi l’impianto intitolato a Vito Schifani è stato inaugurato dal sindaco Leoluca Orlando, insieme al vicesindaco Fabio Giambrone e agli assessori ai Lavori pubblici, Maria Prestigiacomo, al Verde, Sergio Marino, e allo Sport, Paolo Petralia.

“Questa straordinaria struttura sportiva torna a uno splendore che si era perso – commenta Orlando – e che adesso può consentire all’atletica leggera di avere un proprio punto di riferimento importante e significativo. Dal 2 di marzo si riprenderà l’attività in questo splendido impianto, e siamo in attesa di ricevere anche l’autorizzazione per le gare agonistiche. Un importante risultato, rafforzato dal fatto che dall’8 marzo inizieranno gli appuntamenti con La Domenica Favorita e quest’anno nella manifestazione verrà coinvolto anche questo impianto”.

Il neo assessore allo Sport, Paolo Petralia, è già al lavoro per risolvere altre criticità. “Innanzitutto sulla fruibilità: lo Stadio delle Palme apre dalle 7 alle 20 dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 13 il sabato – spiega – mentre la domenica è aperto la mattina; questo però avviene sempre a domeniche alternate rispetto all’apertura dello stadio Renzo Barbera, per questioni di sicurezza. L’obbiettivo è di rendere il ‘Vito Schifani’ fruibile con orari più estesi ogni domenica in cui è aperto, oppure valutare se è possibile tenerlo aperto ogni domenica, ma quest’ultima resta comunque una questione di sicurezza. L’altro aspetto poi è quello della manutenzione – continua l’assessore – che dovrebbe essere concepita non solo come un impegno per l’amministrazione ma anche per chi utilizza l’impianto. Qui tantissima gente ne ha avuto cura, e la manutenzione deve continuare a provenire anche dall’utenza; a livello amministrativo invece credo che si possa e si debba iniziare a discutere su una manutenzione annuale, almeno ordinaria”.

I lavori di manutenzione dello stadio erano stati programmati da giugno a novembre 2019, ma la riconsegna è stata rinviata diverse volte fino a diventare un caso. I lavori sono costati circa 500mila euro e hanno riguardato il rifacimento delle piste di atletica outdoor e indoor, della pista di defaticamento, della tribuna principale, della gabbia per i lanci (arrivata dopo mesi di attesa dalla Polonia e cruciale per la riapertura dell’impianto di viale del Fante), della fossa per il salto in lungo e del sistema di rilevamento degli arrivi.

Una prima tranche di lavori inoltre era stata eseguita nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione degli immobili comunali, e aveva interessato il rifacimento degli spogliatoi maschile e femminile, del locale destinato alla pista indoor, del muro di recinzione, del campo di basket, dei bagni pubblici, dei cancelli, della ‘tribunetta’ e degli uffici. Ora all’orizzonte ci sono i campionati italiani di atletica leggera, in scena a Palermo il 20 e il 21 giugno, che faranno da vetrina ufficiale per il ‘restyling’ dell’impianto sportivo.