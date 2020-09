PALERMO – Dopo il no del Tar al ricorso i Confcommercio sulla Ztl notturna nei week end a Palermo, il provvedimento entrerà in vigore “da domani sera”. A comunicarlo è la segreteria del sindaco, Leoluca Orlando: “Avendo terminato Amat il posizionamento della relativa segnaletica – si legge nella comunicazione -, da domani sera sarà in vigore la Ztl centrale notturna secondo gli orari già comunicati in precedenza”.

(DIRE)