Coronavirus, primo caso in Nigeria e in Olanda

Proseguono senza sosta i nuovi casi di contagio da coronavirus in tutti il mondo. Primo caso in Nigeria: è un italiano che lavora nel Paese ed era rientrato da Milano nei giorni scorsi. Un caso di contagio anche in Olanda: anche in questo caso si tratta di una persona appena rientrata nel Paese dal Nord Italia. E pure la Bielorussia registra un contagio, si tratta di uno studente iraniano. Gli Emirati arabi Uniti hanno deciso di cancellare le ultime due tappe dell’UAE Tour di ciclismo dopo che due italiani, membri dello staff di una delle squadre partecipanti, sono stati trovati positivi. Sottoposto al test anche il campione britannico Chris Froome. British Airways ed Easy Jet cancellano altri voli da e per l’Italia. Il Messico autorizza lo sbarco a Cuzumel di tutti i passeggeri dalla nave Msc Meraviglia, che era stata respinta ai Caraibi. Il ministro Patuanelli annuncia per questa sera o domani mattina il primo provvedimento del governo a favore delle zone rosse.