Contatti col figlio da Lodi

TORINO – Caos all’ospedale Molinette: una coppia di anziani non avrebbe dichiarato di aver avuto contatti col figlio, che vive in una zona focolaio del Coronavirus, e solo in seguito è risultata positiva al test. Le due persone, che hanno circa settant’anni, sono state ricoverate domenica scorsa nel reparto di Medicia generale con sintomi influenzali; al personale sanitario non avrebbero comunicato di aver ricevuto una visita del figlio che vive a Lodi. La Stampa scrive che oggi sono peggiorati entrambi: il marito è in Rianimazione, mentre la moglie è stata trasferita all’ospedale Amedeo di Savoia.

L’ospedale Molinette è dovuto ricorrere a misure drastiche. In primo luogo è stata disposta la quarantena per chi ha avuto a che fare con la coppia: si tratta di circa 25 infermieri e almeno sei medici, ma sono coinvolte una trentina di persone fra familiari e altri pazienti del reparto di Medicina generale, che è stato chiuso. A quanto si apprende la coppia è transitata anche dal pronto soccorso e forse dalla Radiologia. Sul caso è al lavoro anche la procura di Torino, che vuole vederci chiaro sulle procedure di filtraggio dei pazienti soprattutto nella fase che precede il ricovero.