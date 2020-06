“Il virus non è uno scherzo, siamo pronti al pugno duro”

“Sono anche per avere un pugno duro rispetto ad atteggiamenti che non sono tollerabili. Per esempio persone che risultano positive che se ne vanno in giro. Io sono perché le istituzioni abbiamo un pugno molto duro”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla trasmissione di Lucia Annunziata ‘Mezz’ora in+’ su Rai3. “Il virus non è uno scherzo”, ha detto Speranza. “Abbiamo bisogno di comportamenti corretti dappertutto”, ha aggiunto il ministro. (ANSA).