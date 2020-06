Il Coronavirus arriva

il Coronavirus, come è ovvio, terremota anche l’economia. Un’ondata di vendite si è abbattuta su Piazza Affari (-10,8%) e sulle Borse europee dopo le misure messe in campo per contenere il coronavirus dal governo italiano. Il panico è legato non solo dall’emergenza sanitaria ma anche alla crisi del greggio sulla scia del mancato accordo nell’Opec fra Arabia Saudita e Russia.