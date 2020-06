AGRIGENTO – La polizia ha segnalato alla Procura due ragazze di 21 e 20 anni, protagoniste di un video, circolato in maniera virale sui social network, in cui veniva raccontato, davanti a un locale della movida agrigentina, del loro rientro dalla cosiddetta “zona rossa”; le due ragazze dovranno rispondere di “procurato allarme” e “inosservanza ai provvedimenti dell’autorità”. “La mia assistita non è stata in alcuna zona rossa, né gialla, ma a Roma dove si può entrare e uscire senza alcun tipo di restrizione e per la quale non c’è obbligo di comunicare nulla”. Lo ha detto l’avvocato Giuseppe Scozzari in merito alle due ragazze di Agrigento e Favara denunciate dalla polizia, alla Procura. “La mia assistita è rientrata venerdì, dopo avere convalidato un esame, usando guanti e mascherina e ha consultato il suo medico, pur non avendo alcun obbligo di farlo, comunicando la sua presenza in città – ha spiegato Scozzari – Quanto si vede nel video è un atto di leggerezza che non giustifica il massacro social di insulti e minacce di ogni tipo e, fin da ora, diffidiamo chiunque dal continuare”. (ANSA).