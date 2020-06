PALERMO – In totale sono 83 i pazienti positivi al coronavirus in Sicilia, di cui 24 ricoverati (uno in terapia intensiva), 57 in isolamento domiciliare e due guariti: Agrigento, 12; Catania, 41; Enna, 1; Messina, 8; Palermo, 15; Ragusa, 1; Siracusa, 3; Trapani, 2. Questi i casi nelle varie province così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.(ANSA).