PALERMO – “Dobbiamo fare tutto il possibile affinché nessuno perda il lavoro a causa del Coronavirus. Per questo serve una ‘finanziaria d’emergenza’ per la salute e il lavoro dei siciliani. Presenteremo questa proposta al presidente della Regione Nello Musumeci ed al presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè in occasione della prossima seduta parlamentare di mercoledì 18 marzo”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all’Ars in relazione alla manovra economica regionale. La scadenza dell’esercizio provvisorio è prevista il 30 aprile. “Alla luce dell’emergenza Coronavirus e delle disposizioni che tutti i cittadini sono tenuti ad osservare per la tutela della loro salute – aggiunge Lupo – il Parlamento regionale deve essere preparato a varare, in tempi brevi, una ‘finanziaria d’emergenza’ per aiutare imprese e lavoro. Siamo pronti ad un ‘confronto istituzionale’ per garantire alla Sicilia interventi complementari delle misure nazionali”.