Flash mob dal balcone di casa

PALERMO – L’appuntamento era alle 18, anche se dal proprio balcone, e i palermitani hanno risposto “presente”: dalle case del capoluogo siciliano, come in altre città d’Italia fra cui Roma, Napoli e Siena, è risuonato l’inno di Mameli per supportare il personale sanitario impegnato nella lotta al coronavirus e per farsi forza l’un l’altro nell’affrontare il periodo di quarantena appena iniziato.

I PALERMITANI CANTANO L’INNO DI MAMELI DAI BALCONI – VIDEO

L’idea è nata dalle menti dei diciotto elementi che compongono la street band Fanfaroma, che avevano lanciato la proposta di un flash mob sonoro per rompere il silenzio e rallegrare le famiglie italiane. Alle 18 esatte tutti i partecipanti si sarebbero dovuti affacciare alle finestre di casa per suonare, cantare o semplicemente fare rumore. E i palermitani non si sono fatti attendere, ‘curando’ la solitudine con musica e speranze.