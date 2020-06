Macron annuncia il blocco

Il presidente annuncia misure drastiche. La reazione non si è fatta attendere.

Le stazioni ferroviarie di Parigi stamattina sono state prese d’assalto da un mare di gente che vuole lasciare la città, prima che scatti il blocco agli spostamenti non necessari decretato ieri dal presidente francese Emmanuel Macron, per far fronte all’emergenza coronavirus. Il blocco, con le sue restrizioni, scatta a mezzogiorno.