Coronavirus, quei ladri

Quegli atroci furti in ospedale.

Quei ladri protagonisti di furti reiterati al Policlinico sono il peggio del male.

Intendiamoci: un ladro è un ladro, una persona disonesta che commette un reato, e deve perciò andare in galera. E’ anche qualcuno che non sa dove stiano di casa l’etica e la moralità, siamo sempre nell’ambito del male che non può invocare alibi.

Ma chi deruba i medici, il personale sanitario, gli ospedali, all’interno di quella definizione di male, si colloca nel peggio e si mostra per ciò che è: un essere privo di umanità.

Ferire la Sanità, in questo momento tragico, al tempo del Coronavirus, significa colpire la speranza di tutti noi.

