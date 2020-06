“Il blocco totale continua”

Coronavirus, i numeri sono ancora alti. L’Italia ha superato anche la Cina per numero di morti in un solo giorno – 475 sono le vittime delle ultime 24 ore, 319 delle quali in Lombardia – il governo pensa di prorogare oltre il 3 aprile le misure in atto e si prepara a una nuova stretta. ‘Le misure restrittive – spiega il premier Giuseppe Conte in una intervista al Corriere della sera – funzionano, e quando si raggiungerà il picco, e il contagio comincerà a decrescere, non si potrà tornare subito alla vita di prima. Pertanto, i provvedimenti del governo non potranno che essere prorogati’.