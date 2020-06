Apparecchiature di ultima generazione

L’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS venerdì 20 marzo ha effettuato i primi ordini delle apparecchiature da donare all’Ospedale di Sciacca.

Sono stati acquistati quattro monitor multiparametrici con altrettante stampanti termiche e tre ventilatori polmonari. Si tratta di apparecchiature costosissime, di ultima generazione, dalle eccellenti caratteristiche tecniche che saranno donate all’UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Sciacca per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19.

Le caratteristiche tecniche di queste attrezzature sono state naturalmente condivise dalla ONLUS ORAZIO CAPURRO con i sanitari ed il direttore dell’UOC di Rianimazione che le hanno molto apprezzate ed approvate.

Proprio questa mattina l’Associazione ha comunicato tramite email al commissario ad acta dell’Ospedale di Sciacca prof. Alberto Firenze la volontà della donazione.

Ringraziamo i sanitari dell’Ospedale di Sciacca che stanno affrontando questa grave emergenza sanitaria in prima linea, dimostrando amore, professionalità, abnegazione, competenza ed altruismo, senza guardare l’orologio e talvolta mettendo a rischio anche la loro salute.

La raccolta fondi organizzata dall’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS sta andando benissimo, tra le donazioni pervenute su Facebook e quelle tramite bonifici sono stati raccolti già circa 26.000 euro, ha già registrato la generosità ed il sostegno di tanti cittadini, imprenditori, associazioni e club service come Fidapa Mpw Italy, Kiwanis Club Sciacca Terme, Inner Wheel Sciacca Terme, AVULSS, Associazione Culturale Carte e Schiticchi; nei prossimi giorni dovrebbero giungere ulteriori donazioni provenienti dall’ANFI e da altri benefattori, dovrebbero pervenire anche altre somme stanziate dall’Associazione Basta poco per farli sorridere Onlus e le somme raccolte dalla ricercatrice saccense che vive nel nord Italia dott.ssa Gessica Ciaccio che aveva avviato una personale raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.com.

La raccolta fondi della ONLUS ORAZIO CAPURRO però continua ad andare avanti ed ora, come ed anche più di prima, è fondamentale che le persone continuino a donare perchè solo così sarà possibile effettuare altri ordini di altre apparecchiature da donare all’Ospedale di Sciacca.

Non vogliamo creare allarmismo ma non sappiamo quando e come evolverà la situazione e proprio per questo non dobbiamo farci trovare impreparati, ciascuno è chiamato a fare la propria parte ed in questo momento è molto importante sostenere questa iniziativa effettuando una donazione, di qualsiasi importo.

È possibile effettuare una donazione tramite la Raccolta fondi attiva sulla Pagina Facebook dell’Associazione al seguente link https://www.facebook.com/donate/515222099397114/?fundraiser_source=external_url oppure tramite BONIFICO sul conto corrente con IBAN IT92M0521683170000000000749 intestato a Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS ed inserendo nella causale: DONAZIONE.

Ricordiamo anche che le donazioni effettuate alle ONLUS tramite metodo tracciabile sono scaricabili dal contribuente.