Sono 7.024 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 952 in più di ieri. L’ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 943. Sono complessivamente 46.638 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.957: ieri l’incremento era stato di 4.821. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 59.138. Calano le vittime del coronavirus in Italia. Oggi, infatti, il numero complessivo è di 5.476, con un aumento rispetto a ieri di 651 unità; ieri l’aumento era stato di 793 morti. Il dato è stato reso noto dal capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli.

“Le prima misure stringenti di contenimento sono state adottate l’11 marzo, quindi ci aspettavamo di vedere risultati a partire da 2-3 settimane. Quindi la prossima settimana sarà da questo punto di vista assolutamente cruciale e ci aspettiamo di vedere un segnale di inversione di tendenza”. L’ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità durante la conferenza stampa alla Protezione civile.

“Seguendo il decalogo di precauzioni si riesce a ottenere una prevenzione forte rispetto alla diffusione del contagio. Se mai ci fosse un contributo del materiale sulle zampe degli animali, lo ritengo assolutamente marginale. Quindi bisogna continuare a tenere le distanze sociali”. L’ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità durante la conferenza stampa alla Protezione civile. “Del resto basta andare in giro per Roma e vedere com’è cambiata – ha aggiunto – Ed è anche una prova di maturità, la ritengo straordinariamente encomiabile perché riuscire a cambiare i propri comportamenti e è tutt’altro che semplice. Adottiamo queste misure, gestiamo con responsabilità individuale i nostri comportamenti, aiutiamo individualmente la risposta del sistema e certamente riusciremo a ottenere i risultati che auspichiamo”. (ANSA)