Gli avvocati: “Stop ai contributi

PALERMO – A prendere l’iniziativa è stata, a Palermo, l’avvocatessa Mattia Fucarino. E nel giro di poche ore ha già coinvolto più di cinquecento persone. Chiedono alla “Cassa nazionale di assistenza forense” di stoppare i versamenti previdenziali degli iscritti in un momento di grande sofferenza della categoria, travolta come tante altre dalle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. È ormai una questione di sopravvivenza.

Nella lettera indirizzata al presidente si legge: “Visto il necessario blocco delle attività giudiziarie ‘sine die’ sta aggravando ulteriormente la crisi in cui già versava ormai l’Avvocatura italiana; visto che gli interventi sin ad oggi adottati dalla Cassa Forense, sono oltremodo insufficienti a dare supporto e sostegno alla categoria; visto che gli interventi governativi adottati con il decreto legge “Cura Italia” non prevedono congrue forme di sostegno al reddito per gli avvocati; si chiede che Cassa Forense intervenga immediatamente e disponga l’esonero dal pagamento dei contributi minimi (soggettivo ed integrativo) per l’anno 2020 con riconoscimento della contribuzione figurativa per il medesimo periodo; che Cassa Forense provveda alla sospensione e successiva rateizzazione dei contributi in autoliquidazione aventi scadenza a luglio e dicembre 2020; che Cassa Forense di fronte a questa grave emergenza provveda all’erogazione di provvidenze modulate in proporzione all’ultimo reddito dichiarato, con un minimo di 600 euro mensili per tutta la durata dello stato emergenziale; che Cassa Forense provveda per l’anno 2021 a determinare i contributi minimi in proporzione ai redditi di ciascun iscritto”.