Nuovo allarme Coronavirus. Secondo il “Corriere della Sera”, sulla base dei dati raccolti dai medici di base e negli ospedali in prima linea, l’emergenza da affrontare è il contagio all’interno delle proprie abitazioni. Potrebbero essere migliaia e migliaia i contagiati “inconsapevoli” che hanno portato il virus in casa prima del decreto “Resto a casa”. Cosa fare? Il primo che accusa sintomi deve isolarsi in una stanza, usare un bagno separato o igienizzare quello usato dagli altri componenti familiari, indossare guanti e mascherina lontano dalla stanza dell’isolamento.