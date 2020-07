Giuseppe Conte è ormai è pronto ad annunciare la proroga dei blocchi. Probabilmente l’annuncio del nuovo Dpcm seguirà a un Consiglio dei ministri che, secondo fonti di governo, potrebbe tenersi mercoledì o giovedì. Più difficile, ma non del tutto escluso, che avvenga oggi. Lo scrive l’agenzia Ansa.

Il piano di Palazzo Chigi prevede innanzitutto di attuare la proroga delle chiusure previste per il 3 aprile. Dovrebbe essere una proroga senza deroghe mentre qualche ombra c’è ancora sulla nuova data finale delle restrizioni. il range ritenuto in queste ore più probabile è quello che va dal 15 al 18 aprile.

Dopo il 18 aprile potrebbero cominciare le riaperture. Si procederà per gradualità. E quasi certamente si comincerà con le fabbriche, purché siano garantiti gli standard di sicurezza. Si partirà, scrive il Corriere della sera, da alcune attività imprenditoriali collegate alla filiera alimentare e farmaceutica finora non comprese tra i servizi essenziali.

Poi gradualmente toccherà alle altre attività. Le ultime saranno quelle dove maggiore è la possibilità di assembramenti. Già nei giorni scorsi gli scienziati, ricorda oggi il Corriere, avevano “suggerito” di lasciare in fondo alla lista delle riaperture i luoghi dove maggiore è l’affollamento – discoteche, pub, eventi, sale convegni – ma anche per bar e ristoranti la possibilità di tornare in attività non appare oggi vicina. Esclusa per il momento anche la riapertura dei negozi che non vendono generi essenziali, e quella di palestre, centri estetici, parrucchieri. E comunque, quando si potrà tornare a uscire, resterà l’obbligo della distanza sociale a un metro.